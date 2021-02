COWON·코원시스템, 강남소방서에 KF94 마스크 5000매 기증

[아시아경제 장효원 기자] COWON(대표이사 신현종,이승훈)과 코원시스템(대표이사 이근수)은 17일 서울시 강남소방서를 방문해 KF94 마스크 5000매를 기증했다고 밝혔다.

COWON은 지난해 사옥에서 발생한 화재 현장에 강남소방서 소방대원들이 출동한 인연이 돼 감사의 마음을 담아 마스크를 기증하게 됐다고 설명했다.

1995년 설립된 코원시스템은 코로나19 사태 이전부터 황사와 미세먼지를 예방하기 위해 준비해오던 마스크 관련 보유 기술 특허를 바탕으로 ‘에어샵(air#)’ 브랜드를 런칭했으며 KF94, KF-AD를 비롯한 일회용 마스크부터 패션마스크, 방수마스크, 필터 교체형 마스크, 스마트팬마스크를 생산하고 있다.

이승훈 COWON 대표는 “코로나19 장기화에 따른 어려움 속에서도 화재, 사고현장에서 노력해 주시는 소방대원 분들에게 조금이나마 도움이 되길 바라는 마음으로 코원 에어샵 마스크를 기증하게 됐다”며 “사회의 일원으로 나눔을 실천하는 기업이 되겠다”고 말했다.

