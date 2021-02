GS샵, 협력사 대상 상품 전문 교육 서비스 제공

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 17일 협력사의 역량 강화를 위해 상품 관련 전문 교육 서비스를 제공한다고 밝혔다.

협력사 대상 교육 서비스는 GS샵의 상생프로그램인 해피투게더 프로젝트의 일환이다. 해피투게더 프로젝트는 협력사에 지원되는 교육 서비스, 품질 점검 서비스 등이 포함된다. 전문적인 교육을 위해 국가 공인 시험·검사기관 KOTITI 시험연구원, 한국건설생활환경시험연구원(KCL), 한국식품과학연구원 등과 연계해 교육을 진행한다.

앞서 지난해 12월에 실시한 ‘친환경 포장’ 교육을 시작으로 이달 16일에는 화장품 법규 및 규정 등에 관한 온라인 화상 교육을 실시했다. 오는 3월에 식품 법규 및 규정 교육, 4월 안전관리 교육 등이 진행될 예정이다.

GS샵 관계자는 “협력사의 역량강화는 협력사는 물론이고 고객에게 안전한 제품, 정확한 정보를 제공하는 윈윈 활동”이라며 “일방적인 교육이 아닌 협력사의 니즈를 반영한 다양한 교육을 실행해나갈 것”이라고 밝혔다.

