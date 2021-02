전남교육 정책연구회 ‘대입 전략 방안 보고서’ 배포

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회 찾아가는 전남교육 정책연구회는 16일 ‘전남형 대입 대응 전략 방안 연구 및 진로 체험 활성화 방안 연구 용역 보고서’를 전남 도내 중학교와 고등학교에 배포했다고 밝혔다.

이 보고서는 교육부의 대입제도 공정성 강화 방안 발표에 대응해 전남형 대입 전략을 수립하고, 자유학년제 전면 시행으로 학생들이 소질과 적성을 키울 수 있도록 체험활동 중심의 교육과정 운영 활성화 방안 마련을 위해 실시한 연구용역 결과물이다.

‘전남형 대입 대응 전략 방안 연구’는 대입전형에 대한 분석 및 전망, 전남 지역 고교 역량 강화를 위한 교육기관 지원 현황과 대입 관련자의 인식도를 조사해 분석했다.

특히 전남 고교생들의 대입전형 대응력 강화를 위해 교사에게 대입전형 안내 프로그램과 교사 연수 프로그램을 제공하고, 학생에게는 진로 교육과 수능 역량 강화 프로그램을 제공하는 내용을 담았다.

‘진로 체험 활성화 방안 연구’는 자유학년제와 연계해 전남의 진로 교육 및 진로 체험 현황, 국내 자유학년제 운영 사례, 전남의 운영 현황 및 실태를 분석했다.

활성화 방안으로 지역사회가 함께 학생의 미래를 고민하고 동참할 것과 전남 관련 기관의 학생 진로 탐색 예산 지원, 자유학년제 지원 조례 제정 등의 내용을 담았다.

이혁제 의원은 “학생이 다양한 체험을 할 수 있도록 자유학년제 지원을 위한 조례를 준비 중이다”며 “이번 보고서가 학생과 학부모의 진로 및 대입전형 대응력 강화를 위해 필요한 프로그램을 설계하는 데 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

한편 ‘찾아가는 전남교육 정책연구회’는 미래 전남교육 발전 방안을 모색하고 수요자 중심의 교육 발전을 위한 의회 차원의 대안을 제시하기 위해 찾아가는 토론회, 연구용역 등 활발히 활동하고 있다.

회원은 이혁제(더불어민주당·목포4), 최선국(더불어민주당·목포3), 강문성(더불어민주당·여수2), 김태균(더불어민주당·광양2), 김길용(더불어민주당·광양3), 이현창(더불어민주당·구례), 차영수(더불어민주당·강진1), 김문수(더불어민주당·신안1), 김경자(더불어민주당·비례), 최현주(정의당·비례) 도의원 10명으로 구성됐다.

