거창군, 예산 낭비신고센터 운영 확대 추진

예산 낭비 신고 우체통 설치 등 신고 방법 다양화와 참여자 보상 마련



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 주민 신고문화 정착을 통한 예산 낭비 사례 근절을 위해 ‘예산 낭비 신고센터 운영 활성화’에 나선다고 15일 밝혔다.

군은 기존에 홈페이지 내 예산 낭비 신고센터를 통해 예산 절감 아이디어와 낭비 신고 사례를 받고 있었지만, 인터넷 사용에 익숙하지 않은 중·장년층에서도 예산 절감에 동참할 기회를 마련하고 군민들의 참여율을 높이려는 방안으로 오프라인 신고 우체통 사업을 실시하고 참여자에 대한 보상을 마련했다.

예산 낭비 신고 우체통은 군청과 읍·면사무소 등 13개소 및 지역 금융기관 4개소에 설치된다. 우체통과 함께 비치된 엽서에 예산 절감 아이디어와 신고 사례를 적어 넣어 두면 월 1회 회수 후 처리결과를 30일 이내 검토해 제안자에게 처리결과를 안내하도록 할 계획이다.

예산 낭비 신고 대상은 군에서 집행·지원하는 모든 예산과 기금으로 불필요한 공사, 유사·중복사업, 부당한 예산지출 등이 해당하며, 구체적인 확인이 불가능한 사항 또는 예산 절감과 관련 없는 사항 등은 제외했다.

제안된 예산 낭비 신고사례와 아이디어가 군 재정낭비를 절감하는데 이바지한 정도를 심사해 참여보상금도 지급한다는 계획이다.

심사는 예산 절감 정도, 제도 개선 효과, 제안의 구체성, 창의성 등이 기준이 되며 군의 예산 절감에 도움이 된 경우 심사 결과에 따라 2~5만 원 상당의 거창 사랑 상품권을 지급한다.

구인모 거창군수는 “군민들의 지속적 관심과 신고 활성화를 통해 투명한 예산집행을 할 수 있기를 기대한다”며, “꼭 필요한 곳에 세출예산이 쓰일 수 있도록 건전한 지방 재정 운용에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

거창군은 예산 절감 아이디어와 낭비신고 활성화를 위해 포스터, 광고 쪽지 등 홍보물을 제작해 군 청사 내, 지역 금융기관 등에 비치하고 군 홈페이지와 SNS 등을 활용해 적극적으로 홍보할 계획이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr