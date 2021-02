[아시아경제 황준호 기자] 엔에스쇼핑 엔에스쇼핑 138250 | 코스피 증권정보 현재가 12,100 전일대비 250 등락률 -2.02% 거래량 185,474 전일가 12,350 2021.02.15 15:30 장마감 관련기사 엔에스쇼핑, 지난해 영업이익 293억…전년대비 2.2%↑하림산업, 하림과 16억원 규모 상품공급 계약NS홈쇼핑도 '라방' 켠다…라이브커머스사업부 신설 close 은 자회사인 하림산업이 한품을 대상으로 5억2800만원 규모의 물품공급계약을 체결했다고 15일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 14.51%에 해당하는 규모다. 계약기간은 2022년 2월 14일까지다.

