고흥군, 신규 강소농 농업경영체 교육생 모집

오는 26일 까지 모집, 맞춤형 컨설팅으로 농가경영 설계 및 효율화

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 고흥군(군수 송귀근)은 농가경영개선 실천교육을 통한 농업인 자립 역량강화를 위해 작지만 미래 성장 가능성이 큰 농업경영체 육성을 목표로 강소농 교육생을 오는 26일까지 모집한다고 15일 밝혔다.

강소농이란 영농규모는 작지만 고객가치 창출 및 지식기반 확보의 혁신역량을 갖추고 경영목표를 지속적으로 달성하려는 농업경영체로 신규 강소농에 선정되면 경영개선을 위한 역량강화 교육과 경영진단, 맞춤형 컨설팅을 통해 농가경영 설계와 효율화를 위한 교육지원을 받게 된다.

모집대상은 관내 거주하는 자율 농업경영체로 경영개선 실천의지가 있는 중소규모 농업인이면 모두 신청이 가능하다.

모집방법은 농업기술센터 홈페이지에서 신청서를 다운받아 작성하여 농업기술센터나 읍·면사무소 방문, 우편, 팩스, 메일로 접수하면 된다.

군 관계자는 “농업규모는 작지만 경쟁력을 갖춘 농가를 발굴해 농가의 소득향상으로 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr