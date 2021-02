광주 북구, 국토교통부 공모 드론특별자유화구역 지정

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 국토교통부가 주관한 공모에서 드론특별자유화구역으로 지정받았다고 14일 밝혔다.

이번 공모는 2019년 드론법 제정 이후 드론시스템의 상용화 및 사업화 등을 촉진하고자 처음 실시됐으며 전국에서 15개 지자체가 선정됐다.

특별자유화구역으로 지정되면 항공안전법과 전파법에 따른 드론 관련 인증·허가·승인·평가·신고 등의 사항에 대해 유예 또는 면제되거나 간소화 혜택이 주어진다.

이번에 지정받은 자유화구역은 오룡·대촌·월출·용전동 등 일원에 10.4㎢ 규모이며 드론 비행 시 안전을 최우선으로 담보할 수 있는 영산강변과 농지가 주를 이루고 있다.

북구는 내년까지 자유화구역 안에서 수소연료전지 기반 카고 드론, 이동통신망·수소연료전지 활용 다목적 모듈형 드론, 하천 관리 드론 등 7개 사업에 대한 상용화 모델을 실증할 계획이다.

문인 북구청장은 “드론특별자유화구역 지정은 지역 드론산업이 한걸음 더 발전하게 되는 밑거름이 될 것”이라며 “앞으로 드론특별자유화구역을 활용해 드론기업이 갖고 있는 기술을 실증하고 상용화하는데 주력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr