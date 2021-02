서울시, 은평공영차고지 일대 개발…산업지원 공간 육성

[아시아경제 임온유 기자] 서울시는 은평공영차고지 일대 16만5000㎡ 개발을 위한 기본구상 용역을 발주한다고 14일 밝혔다.

시는 이 일대에 상암DMC, 수색역세권, 경기도 고양 항동지구와 연계한 산업지원 공간을 육성할 계획이다. 이를 위해 은평공영차고지 일대는 저이용 낙후시설을 재정비하고, 합리적인 토지계획 이용으로 고양시 디지털미디어 산업 및 상암DMC를 연결하는 새로운 거점축으로 개발한다.

은평공영차고지 일대는 DMC역?수색역?화전역, 수색로?자유로 등이 인접해있어 광역교통 접근성이 용이한 지역임에도 서울 관문으로서의 잠재적 역할 수행에 어려움이 있었다. 또 주변 개발과 대응 연계한 활성화가 필요한 시점이다.

이에 시는 기본구상 단계에서부터 인접한 고양시와 협력해 서울 서북권 지역경제를 활성화할 방안을 찾기로 했다.

참여를 희망하는 업체는 입찰공고 내용을 참고해 서울시 서북권사업과에 제안서 등 구비서류를 제출하면 된다. 최종 업체는 전문가로 구성된 평가위원회 심의를 통해 선정된다.

김상한 서울시 지역발전본부장은 "이 일대는 서울의 관문이지만 노후화했다"며 "기본구상 수립 용역으로 맞춤형 지역거점 발전 전략을 구체화하겠다"고 말했다.

