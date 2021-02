[아시아경제 임춘한 기자] 14일 오전 3시 57분께 충북 음성군 삼성면의 한 폐기물처리업체서 불이 나 분리 중인 폐기물과 기계설비 등을 태워 3000여만원(소방서 추산)의 재산피해를 냈다.

음성소방서는 "오전 8시 20분께 불길을 잡고 잔불 정리 중"이라고 전했다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

