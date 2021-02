경남도, 코로나 낙인 정보 2618건 찾아 삭제·비공개 요청

경남 인터넷 방역단 확진자 동선 공개 소상공인 2차 피해 예방

303개 사이트 2600여 시설물 상호 삭제·비공개 조처

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 동선 공개에 따른 소상공인들의 2차 피해를 막아야 한다는 김경수 경남도지사의 특별 지시로 구성된 '경남도 인터넷 방역단' 활동이 효과를 톡톡히 거두고 있는 것으로 나타났다.

13일 경남도에 따르면 지난달 4일부터 인터넷상에서 코로나19 감염병 예방과 관련 없는 사생활 침해 사항과 정보 공개 기간이 지난 확진자 동선 정보를 찾아 삭제하는 역할을 맡는 경남도 인터넷 방역단이 운영 중이다.

3개반 8명으로 구성된 인터넷 방역단은 한 달여 간 음식점과 공공기관, 시설물 등 도내 확진자 이동 동선을 기초로 확진자가 마지막으로 방문한 날로부터 14일 지났음에도 이동 경로에 따른 상호나 기관명이 인터넷에 방치되거나 개인정보가 있으면 삭제 또는 수정하고 있다.

지난달 말까지 545건의 확진자 이동 경로를 대상으로 2624개의 인터넷 사이트를 확인했다. 이 중 170개 사이트 733건의 상업시설, 의료기관, 종교시설 등의 시설물 자료는 삭제를 끝냈다. 133개 사이트, 1885건의 시설물 자료는 비공개 조처를 진행 중이다.

또 연락 가능한 메일주소, 전화번호 등이 없어 수정할 수 없는 상태로 방치되거나 몇 번에 걸친 수정 요구에도 시정되지 않는 122개 사이트는 한국인터넷진흥원(KISA)과 공동으로 삭제·비공개 조처 등의 업무를 강화해 추진할 예정이다.

이밖에 공공기관 등 2199개 사이트에 대해서도 운영자에게 삭제 또는 수정을 요청했다. 이번 인터넷 방역단 활동에서 의령군은 정보 삭제 대상 시설물이 도내에서는 유일하게 한 건도 없었다.

강승제 경남도 인터넷 방역 단장은 "코로나19로 인한 2차 피해가 없도록 인터넷 방역단이 최선을 다하겠다"며 "코로나19로 인한 도민 피해가 하루빨리 복구돼 일상에 전념할 수 있기를 바란다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr