美 언론 "한국 박근혜 탄핵, 미국도 배워야…의사당 난입사태에도 당리당략"

[아시아경제 나한아 기자] 미국 상원이 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 탄핵 심판을 진행 중인 가운데, 미 언론 워싱턴포스트(WP)에 박근혜 전 대통령을 탄핵한 한국을 배워야 한다는 기고문이 실렸다.

한국의 박근혜 탄핵 국면 때 서울에 거주했다고 소개한 언론인 모니카 윌리엄스는 10일(현지시간) WP 기고문에서 한국과 미국의 탄핵 정국 분위기를 비교하며 미국의 의사당 난입사태 등 시위를 비판했다.

윌리엄스는 "한국의 시위가 너무 흔해서 때때로 '시위 공화국'이라고 불린다"라며 시위가 종종 목표를 달성하지 못하지만, 박 전 대통령 탄핵 때는 달랐다고 말했다.

그는 "박 전 대통령의 범죄 혐의에 분노한 국민들이 탄핵을 요구하기 위해 거리로 나왔고, 마침내 거의 200만 명의 시위대가 하야를 외쳤다"라고 적었다.

또 "매주 시위대가 지정된 장소에서 만나 촛불을 켰고, 청와대에 더 가까운 곳으로 행진하거나 광화문 광장에서 K팝에 맞춰 춤을 췄다"라며 "경찰 주둔이 늘었지만 통제할 수 없는 상황은 한 번도 벌어지지 않았다"라고도 적었다.

이어 "대중의 함성이 너무 커 무시할 수 없었고, 박 전 대통령은 2016년 12월 국회의 탄핵소추안이 통과된 뒤 이듬해 3월 헌법재판소로부터 공식적으로 탄핵당했다"라고 설명했다.

그러면서 "미국에서 비슷한 함성이 어디에 있나. 좌파나 중도의 대규모 압박은 어디에 있나. 우파는 언제 일어설 것이냐"라고 반문하며 미국에서는 트럼프 지지층의 의사당 난입사태로 5명이 숨졌지만, 여전히 당리당략('당의 이익 당의 전략'의 줄임말)만 일삼고 있다고 비판했다.

마지막으로 그는 "미국이 지도자들에게 책임을 물을 때다. 유권자들이 이를 요구할 필요가 있다"라며 "이렇게 하는 것은 한국이 보여준 것처럼 애국적인 것이지, 당파적인 것이 아니다"라고 주장했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr