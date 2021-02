[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 전국대학노동조합 동명대학교지부(지부장 이재동. 사진 왼쪽)는 설 명절을 앞둔 2월 8일 노동조합사무실에서 교내 환경미화와 경비 노동자 50여명에 100만원 상당의 김 선물세트를 전했다.

동명대 지부는 이런 나눔 활동을 2010년부터 매년 명절마다 전통처럼 시행해오고 있다.

고충 상담을 통해 대학 구성원들과의 소통, 노동자의 권익향상 등을 위해 노력하고 있다.

이재동 지부장은 “대학 구성원으로서 코로나19로 어려운 시기에 조금이나마 위로가 되었으면 한다”고 말했다.

