광양시 ‘공직자 설날 착한 선물 나눔 캠페인’ 전개

간부 공무원 365만 원 기탁, 솔선수범 나서

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 광양시는 코로나19로 어려움을 겪는 농축수산업계와 취약계층을 돕기 위한 ‘공직자 설날 착한 선물 나눔 캠페인’에 전 직원이 동참한다고 9일 밝혔다.

이번 캠페인은 공직자에게 적용되는 청탁금지법 선물 가액 상향 개정과 관련해, 공직자들이 고가의 선물을 받으려 한다는 일각의 오해를 해소하는 것을 목표로 한다.

동시에 공무원들이 우리 농·축·수산물을 구입해 코로나19 장기화로 시름에 빠진 농어업인을 돕고 취약계층에게 따뜻한 정을 나누자는 취지에서 시작했다.

먼저 지난 9일 그동안 청렴도시 구현에 앞장서 왔던 시 간부 공무원들이 ‘365일 시민 곁에 광양시 공직자들이 함께한다’는 의미를 담아 365만 원을 (재)광양시사랑나눔복지재단에 지정기탁했다.

(재)광양시사랑나눔복지재단은 “기탁 취지에 맞춰 지역 농특산물 꾸러미를 구매해 지역별로 선정된 취약계층에게 전달하고 따뜻한 명절을 함께 보내고자 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

앞으로는 부서별 전 직원이 자율적 모금을 통해 지역 내 사회복지시설 등 취약계층에 선물을 전달하거나, 개별적으로 부모, 친지, 친구, 이웃 등에게 선물하는 등 다양한 방법으로 공직자 설날 착한 선물 나눔 캠페인에 동참할 예정이다.

정현복 광양시장은 “코로나19 위기가 장기화되고 있는 상황에서 공직자들이 자발적으로 나눔활동을 실시해 어느 때보다 힘겨운 명절을 보낼 농어업인과 취약계층의 고통을 조금이나마 나눴으면 한다”며, “전 직원이 이번 캠페인에 적극 동참하길 바란다”고 말했다.

한편, 광양시는 그동안 각종 행사 축소와 비대면으로 인해 위축된 지역 내 화훼농가 돕기 꽃 사주기 운동에 310여 명의 직원이 함께했으며, 위축된 꽃시장 활성화를 위해 지속적으로 꽃 사주기 운동을 전개하기로 했다.

호남취재본부 허선식 기자 kun5783@asiae.co.kr