한국벤처투자, 스타트업 투자유치 위한 '스타트업은 유치해' 공개

[아시아경제 김철현 기자] 한국벤처투자(대표 이영민)는 국내 스타트업의 투자유치 역량 강화를 통한 스케일업을 지원하기 위해, 투자유치 기획 시리즈 '스타트업은 유치해'를 유튜브 채널을 통해 순차 공개한다고 9일 밝혔다.

'스타트업은 유치해'는 '스타트업의 투자를 쉽게 유치한다'는 테마로 총 34편의 투자유치 관련 영상으로 구성된다. 투자자 탐색부터 투자계약 체결까지 투자의 모든 과정을 총 망라한 강의가 무료로 공개될 예정이다. 투자계약 전문가 이종건 변호사와 다음 공동 창업자이자 초기투자자인 매쉬업엔젤스 이택경 대표가 함께한다.

일부 벤처캐피털(VC) 인터뷰 영상 등은 선공개돼 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있으며, 올 3월까지 모든 영상들이 순차 공개될 예정이다. 한국벤처투자는 그간 업계 간담회 등을 통해 스타트업이 참고할 수 있는 투자유치 교육자료가 부재하다는 현장 애로사항 등을 수렴해 이번 영상 시리즈를 기획했다. 올 초 매쉬업엔젤스, 스타트업얼라이언스와 공동으로 투자유치 가이드북을 발간하기도 했다.

이영민 한국벤처투자 대표는 "코로나19 등으로 스타트업이 대면 정보 습득에 한계가 있는 상황에서, 검증된 다양한 투자유치 정보를 제공해 스타트업의 갈증이 해소되길 바란다"며 "앞으로도 비대면 방식으로 기업의 투자유치 활동을 적극 지원해 나갈 예정"이라고 말했다.

