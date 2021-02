[아시아경제 이민우 기자] 딜리 딜리 131180 | 코스닥 증권정보 현재가 1,575 전일대비 45 등락률 -2.78% 거래량 145,887 전일가 1,620 2021.02.09 11:33 장중(20분지연) 관련기사 딜리, 1주당 40원 현금배당 결정세계 최초 신약! 바이오 황금주!【6월 추천 대박Stock loan 】 DSR규제에도 월0.3%대 1년고정 폭발적 반응! close 는 보통주 1주당 50원의 현금 배당을 결정했다고 9일 공시했다. 시가배당율은 2.6%, 배당금총액은 11억3511만원 가량이다.

