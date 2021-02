[클릭 e종목]"아이에스동서, 건설 부문 성장 기대…목표가 12%↑"

신영증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 신영증권은 9일 아이에스동서에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 직전보다 12% 오른 6만3000원을 제시했다. 지난해 실적 턴어라운드에 성공한 이후 용지자산의 빠른 회전을 통해 자기자본이익률(ROE)를 극대화 하고 있다는 판단에서다.

지난해 아이에스동서의 매출액과 영업이익은 1조2008억원, 2079억원으로 전년 대비 각각 56%, 188% 성장했다. 분양 사업 재개에 따른 건설 부문 매출액은 8834억원으로 커지면서 전년 대비 76% 증가했다.

올해는 지난해보다 더 성장할 것으로 기대된다. 건설 부문 매출액은 올해 1조1512억원, 내년 1조9637억원으로 2년간 연평균 54% 성장할 것으로 예상된다. 올해부터는 주요 도급 사업 현장의 공정률이 후반에 접어들면서 매출 성장에 기여할 것으로 보인다. 주요 도급 사업 현장으로는 대구 범어 W(6802억원), 부산 오션라이프(2477억원), 부산 봉래(2377억원) 등이다.

자체 개발 사업 용지도 예정보다 빠르게 개발에 착수하면서 실적에 기여할 것으로 보인다. 지난해 12월 분양한 경주 뉴센트로(3598억원), 내년 1분기 분양 예정인 울산 덕하 1, 2지구(9000억원) 등이 있다. 박세라 신영증권 연구원은 “해당 사업장은 초기 개발 계획 당시 예상했던 분양 규모보다 사업성이 좋아지고 있어 사업 규모와 수익성 측면에서 상향조정되고 있다"고 말했다.

지난해엔 인선이엔티의 파주 비앤알, 영흥산업환경 인수 등 환경사업 부문에서도 두각을 나타내고 있다. 최근엔 건축 착공이 늘어나고 있어 인선이엔티의 건설 폐기물 관련 영업환경도 개선되고 있다. 박 연구원은 “콘크리트파일 사업 역시 지난해 12월부터 파일 단가가 상승하는 등 올해 영업이익 흑자전환을 예고하고 있다”며 “건설 부문의 외형 성장과 더불어 기타 사업 부문의 실적 동반 개선이 기대된다”고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr