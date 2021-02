함평군 ‘설 명절 마음만 고향 방문하기’ 캠페인 추진

‘효도 떡국 꾸러미 전달’, ‘자녀와 영상통화 연결’로 가족 간 그리움 달래

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 8일 민족 고유의 명절인 설을 앞두고 ‘설 명절 마음만 고향 방문하기’ 캠페인을 전개했다고 밝혔다.

이날 군은 함평 공영터미널 앞에서 설 연휴 기간 이동 자제를 홍보하는 캠페인을 벌이고, 설 명절을 혼자 지내야 하는 저소득 독거노인 500세대를 대상으로 효도 떡국 꾸러미를 전달했다.

떡, 쇠고기, 김 등으로 구성된 효도 떡국 꾸러미는 독거노인생활지원사 등 지역사회 돌봄 인적 안전망을 통해 각 가정으로 전달됐다.

또 가정 방문 시에는 자녀와 손자·손녀에게 영상통화를 연결해 설 명절에도 만나지 못하게 된 가족 간의 아쉬움을 달랠 수 있도록 했다.

이상익 군수는 “만남의 기쁨이 가득해야 할 설 명절에 고향 방문을 자제해 줄 것을 당부하는 캠페인을 벌이게 돼 마음이 무겁다”며 “서로의 건강과 안전을 위해서 방문을 자제해주시고 전화와 비대면으로 마음을 나눠주시길 바란다”고 말했다.

한편, 함평군은 설 연휴 기간에 재난안전대책본부 상황실과 선별진료소를 정상 가동하고, 응급의료(코로나 환자) 발생 대책으로 비상 방역 대책반 7개 반을 추가 편성해 비상 상황에 대한 대응체계를 유지한다.

