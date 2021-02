서울시, 올해 중·고등학교 신입생에 '입학준비금' 30만원 지급

신입생 입학준비금 지원, 비인가 대안교육기관 신입생도 차별없이 똑같이 지원

교복, 체육복 등 의류, 태블릿PC 등 원격수업에 필요한 스마트기기 구입보조

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 올해 처음으로 25개 자치구, 교육청과 협력하여 서울 관내 국·공·사립 중·고등학고와 특수·각종학교에 입학하는 학생들을 대상으로 입학준비금을 지원한다고 8일 밝혔다.

입학준비금은 기존의 무상교복 정책이 서울시교육청의 편안한 교복정책방향과 맞지 않으며 교복 자율학교 학생에 대한 차별 등의 문제점이 있어 이를 개선하고자 추진됐다.

서울 관내 학교에 입학하는 학생은 소득에 관계없이 교복 등 의류, 스마트기기를 지원해 교육의 공공성 강화 및 보편적 교육복지 혜택을 받을 수 있다.

입학준비금 지급방식은 각 학교에서 학생(학부모)의 신청을 받아 교복구매 지원 또는 제로페이 모바일 포인트를 지급하는 방식이며 구입범위는 교복, 생활복, 체육복, 일상 의류, 원격수업에 필요한 스마트기기다. 대상인원은 학교로부터 신청을 받아 2월 중 1인당 30만원씩 예산을 지원할 계획이다.

서울시에 신고 수리된 56개 비인가 대안교육기관에 입학하는 학교 밖 청소년의 경우에도 공교육 학생들과 같은 방식인 제로페이 포인트로 부모 소득과 관계없이 30만원씩 지급될 예정이다.

올해 서울시내 국·공·사립 중, 고(고등기술), 특수, 각종학교에 입학하는 신입생은 약 13만6700명으로 총 소요액은 약 416억으로 서울시-자치구-교육청과 각각 3:2:5의 재원을 부담한다.

서울시-자치구-교육청은 입학준비금 정책 시행으로 지원 대상에 있어 사각지대 없는 평등한 복지 지원 체계를 구축하고 구매범위를 다양화해 학생과 학부모의 선택권 확대 및 편의성을 제고했다.

서울시는 "입학준비금 정책이 내실 있게 운영될 수 있도록 향후에도 서울시-자치구-교육청은 계속 협력할 것이며 서울학생이 더 행복해지도록 노력할 계획"이라고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr