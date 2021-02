[특징주]'애플카' 중단설에 혼란 가중…현대·기아차 하락

[아시아경제 이선애 기자] 애플카 협의와 관련 중단과 진행중이라는 상반된 외식 소식이 전해지면서 시장 혼란이 가중되고 있는가운데 8일 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 235,500 전일대비 14,000 등락률 -5.61% 거래량 1,295,698 전일가 249,500 2021.02.08 09:26 장중(20분지연) 관련기사 현대차·기아, 애플과 자율주행차량 개발 협의 진행 안 해(상보)코스피, 외국인 순매도에 하락세현대·기아차, 애플 자율주행車 협의 결정된 바 없다 close 와 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,200 전일대비 13,300 등락률 -13.10% 거래량 10,149,494 전일가 101,500 2021.02.08 09:26 장중(20분지연) 관련기사 현대차·기아, 애플과 자율주행차량 개발 협의 진행 안 해(상보)현대·기아차, 애플 자율주행車 협의 결정된 바 없다코로나19에도 작년 하반기 실적 전년보다 낫다 close 가 하락세를 보이고 있다.

8일 오전 9시6분 현재 현대차는 전거래일대비 7.82% 하락한 23만500원에 거래중이다. 같은 시각 기아차는 11.82% 하락한 8만9400원에 거래되고 있다.

협의 중단소식이 더 영향을 미치는 것으로 풀이된다. 블룸버그통신은 지난 5일 애플과 현대·기아차 간 논의가 잠정 중단됐다고 소식통을 인용해 보도했다. 블룸버그는 철저한 '비밀주의'를 원칙으로 하는 애플이 해당 논의가 외부로 새 나간 데 대해 "화가 났을 것"이라며 양사 간 논의가 언제 재개될지도 불투명하다고 전했다.

같은 날 미국 월스트리트저널은 "애플과 현대차 그룹이 협상을 이어가고 있으며 합의할 경우 기아의미국 조지아 공장에서 연 최대 10만 대를 조립할 수 있다"고 보도했다. 아울러 월스트리트저널은 "기아가 애플카 조립 관련, 잠재적인 파트너(부품 공급사)들과 접촉하고 있다"면서 '30억달러(약 3조3600억원)'라는 구체적인 투자 액수까지 얘기가 나오고 있다고 덧붙였다.

