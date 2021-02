국내 코로나 변이 감염자 총 51명…정부 "입국자 방역 확대"

매주 집중관리대상 국가 검토

영국 등 18개국서 유입

[아시아경제 기하영 기자]해외에서 코로나19 변이 바이러스가 우세종으로 자리잡으면서 정부가 입국자에 대한 방역 조치를 강화하기로 했다.

손영래 중앙사고수습본부(중수본) 사회전략반장은 7일 정례 브리핑에서 "해외에서 변이 바이러스가 점점 더 빠르게 확산하면서 우세종이 되는 모습을 보이고 있다"며 "세계보건기구(WHO) 등을 통해 계속 정보를 얻어가면서 매주 상황을 평가하고, 집중관리대상 국가를 검토하고 있다"고 밝혔다.

그는 "영국, 남아프리카공화국(남아공), 브라질에서 입국한 확진자는 동행인에 대해서도 모두 코로나19 진단 검사를 시행하고, 확진 시 변이 바이러스 감염 여부도 검사하고 있다"며 "변이주 확산 정도에 따라 이들 이외 국가에서 들어오는 입국자까지 이런 방역강화 조치를 확대할 예정"이라고 설명했다.

정부는 앞서 영국·남아공·브라질 입국자의 경우 발열 검사 기준을 기존 37.5도에서 37.3도로 낮췄으며, 내·외국인 모두를 대상으로 입국시 유전자증폭(PCR) 검사 음성 확인서를 제출하도록 하고 있다. 또 변이 바이러스가 발생한 27개국에 대해서는 격리면제서 발급을 제한하고 있다.

현재까지 국내에서 확인된 변이 바이러스 감염자는 총 51명이다. 변이 바이러스가 유입된 것으로 추정되는 국가는 영국, 아랍에미리트(UAE), 브라질, 탄자니아, 남아공, 가나, 나이지리아, 노르웨이, 말라위, 몰디브, 이라크, 중국, 짐바브웨, 캐나다, 폴란드, 프랑스, 헝가리, 시리아 등 총 18개국이다.

