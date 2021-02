경기도, 코로나 피해 '식품위생업소' 60억 긴급 수혈

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 코로나19로 어려움을 겪는 도내 식품위생업소에 총 60억원을 긴급 수혈한다.

경기도는 도 식품진흥기금을 통해 ▲모범음식점ㆍ위생등급지정업소 운영 ▲식품제조ㆍ가공업소의 생산시설 현대화 및 교체 ▲식품접객업소의 노후시설 개선 등에 들어가는 비용을 지원하기로 했다고 7일 밝혔다.

모범음식점ㆍ위생등급지정업소 운영자금 지원은 올해 도 중점 추진 사업으로, 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 많은 도내 식품위생업소를 돕는 데 목적이 있다.

도내 모범음식점, 위생등급지정업소에 대해 최대 3000만원까지 상환금리 연 1%, 1년 거치 2년 균등분할 상환 조건으로 운영자금을 지원한다.

개인금융 신용도와 담보설정 여부 등을 검토해 융자 가능 금액을 확정하게 된다. 신용도와 담보가 부족한 경우 경기신용보증재단의 신용보증담보를 통해 융자 신청이 가능하다.

융자 신청과 관련된 문의사항은 각 시ㆍ군 식품위생 담당 부서나 가까운 농협은행(지역(단위)농협 제외) 전 지점에 전화 또는 방문 상담하면 된다.

또 시설 개선 관련해서는 제조가공업소의 경우 최대 5억원까지, 식품 접객업소는 최대 1억원까지 상환 금리 연 1%, 2년 거치 3년 균등 분할 상환 조건으로 융자가 가능하다.

도는 현재 투입 예정인 식품진흥기금 60억원이 소진될 경우 추가 경정 등을 통해 예산을 추가 확보, 최대한 많은 업소를 지원할 예정이다.

도는 아울러 식품위생, 영양수준 향상 관련 사업 등 식품위생업소 수요에 맞춘 실질적 사업 발굴을 위한 실태조사도 병행한다.

류영철 도 보건건강국장은 "많은 식품위생업소 영업주들이 업체 운영에 대한 경제적 부담감을 덜고 도민들에게 더욱 맛있고 안전한 식품을 제공할 수 있게 되기를 기대한다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr