"술자리 강요·모텔 동행" 트로트 가수 지망생 강승연 극단적 선택 고민도

[아시아경제 나한아 기자] 트로트 가수 지망생 강승연이 지난 5일 유튜브 채널 푸하하TV '정호근의 심야신당' 게스트로 출연해 가수를 꿈꾸며 홀로 활동을 하던 당시 겪은 힘든 상황들을 털어놨다.

이날 강승연은 "가수를 하겠다고 혼자 도와주는 분 없이 활동했다. 부모님 형편도 안 좋으시고 사이도 안 좋으셔서 혼자 뭘 하는 데 익숙해서 일을 시작했다. 노래도 부르러 다니고 회사도 많이 만났는데 너무 그 회사에서 많은 일이 있었다"라고 말했다.

이어 당시 본인이 원하지 않은 술자리를 강요받기도 했다며 "'왜 내가 해야하지? 나는 하고 싶은 걸 하려고 회사를 만났는데. 나는 싫은데'라고 생각했다"라고 밝혔다.

심지어 강승연은 극단적인 생각까지 했다고도 밝혔다. 그는 "회사가 아닌 한 사람의 매니저와 계약을 하는 경우가 있다. 그러다 보면 어쩔 수 없이 말도 안 되게 멀리 떨어진 행사장에 모텔 같은 데에서 지내야 할 때도 있다. 그런 상황에서 벌어지는 일들이 놀랍고 싫은거다"라고 말했다.

어린 나이에 비윤리적인 사건들을 겪으며 큰 충격을 받았다는 강승연은 "(모텔에서) 차라리 뛰어내릴까 생각을 했다. 너무 무서우니까 뛰어내리는 게 더 나을 것 같았다"라고 당시 상황을 떠올렸다.

이를 지켜보던 정호근은 과거 힘들었던 일을 떠올리면서도 웃음을 잃지 않는다며 강승연에게 "혼자 어린 가슴에 많은 아픔이 있었기에 항상 겉으로 밝고 아무렇지 않게 얘기하려고 가면을 쓰지만 혼자 적막함 속에서 내 생각을 할 때는 너무 너무 아프다"라고 안쓰러워했다.

