▶ 박순호씨 별세, 황병덕·병률·병극(연합인포맥스 정책금융부장)씨 모친상, 장명한·이명관·임남식씨 장모상 = 6일 오전 6시 30분, 경북 안동시 안동전문장례식장 3층 VIP실, 발인 8일 오전 8시. 054-821-0101

