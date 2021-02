'양산 야산·고성 비닐하우스' 경남 곳곳 잇단 화재 … 거제 아파트 불 '주민 긴급 대피'

거제, 아파트 7층 화재로 일부 주민 연기 흡입

고성, 방울토마토 하우스 태워 1900만원 피해

양산, 야산 800㎡ 임야 태우고 2시간만에 진화

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경남지역에서 지난 밤 사이 거제시 아파트와 고성군 비닐하우스, 양산시 야산에서 잇달아 화재가 발생했다.

6일 경남소방본부에 따르면 거제의 한 아파트 7층에서 이날 오전 7시40분께 불이 났다. 이날 화재로 주민 50여명이 긴급 대피하는 소동이 빚어졌다. 현재까지 화재 원인은 확인되지 않고 있다.

고성에서는 이날 새벽 2시2분께 마암면 도전리 한 방울토마토 비닐하우스에 불이 났다. 이 불은 비닐하우스 120㎡ 1동과 하우스 내부 방울토마토와 양액기기, 난방설비 등을 태우고 1시간20여분 만에 진화됐다.소방서 추산 1900여만원의 재산피해를 냈다.

양산에서도 이날 새벽 1시51분께 상북면 내석마을 인근 야산에 불이 발생한 것을 인근 군부대 관계자가 119에 신고했다. 이 불은 800㎡ 임야를 태우고 2시간여 만에 완전히 진화됐다.

