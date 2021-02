봄 맞이 '리모델링'은 '디움'으로 한방에 싹

토탈 리모델링 상품 '초특가 한방 패키지' 최대 60만원 할인 쿠폰

[아시아경제 김종화 기자]토탈 홈 인테리어 브랜드 대림 디움(대표이사 강태식)이 온라인 공식 쇼핑몰 '대림 디움몰'을 통해 '리모델링 한방에 싹- 해결' 프로모션을 진행한다.

오는 28일까지 진행되는 이번 프로모션은 욕실, 주방, 붙박이장, 중문, 마루 등 다양한 집안 내 리모델링 상품을 합리적인 가격으로 한 번에 진행할 수 있도록 파격 혜택을 마련했다.

전 구매 고객에게는 거실 및 안방 욕실, 주방, 붙박이장, 중문, 마루까지 다양한 홈 인테리어 상품을 '초특가 한방 패키지'로 묶어 구매할 수 있는 60만원 즉시 할인 쿠폰이 제공된다. 2월 신규 회원가입 고객의 경우는 리모델링 상품 31만원 즉시 할인 쿠폰과 신제품 방수 비데 2종 5만원 추가 할인 혜택까지 받을 수 있다. '욕실 필터 ALL 패키지'와 '만원의 행복, 천원의 기쁨' 소품 할인전 등 초특가 이벤트도 마련했다.

'초특가 한방 패키지'의 상세 혜택을 보면 ▲'욕실&주방 패키지' 구매 시 최대 229만원 할인 ▲'거실&안방 욕실 패키지'는 280만원이 할인된다. 또 ▲ 붙박이장&현관장 패키지'는 54만원 할인 ▲'도어&문틀 ALL 패키지'를 통해 6도어 문틀세트를 한 번에 교체 시 무려 189만원이 할인된다. ▲최고급 하드웨어 폴딩 도어로 찬바람을 완벽하게 막아줄 '리온N 프렌치 스윙슬라이딩 중문'은 최대 혜택가 95만원, ▲강한 내구성을 갖춘 강마루 '스테디시티'는 10평 기준 최대 혜택가 75만원에 이용 가능하다.

이 외에도 2월 신규 회원가입 고객에게는 31만원 즉시 할인 쿠폰 뿐만 아니라 '스마트 절전 방수 비데 2종'의 5만원 즉시 할인 쿠폰을 제공한다. 스마트 절전 방수 비데 2종은 필터가 필요 없으며 물청소가 용이한 대림바스의 신제품이다. 뿐만 아니라 샤워헤드와 세면기헤드를 모두 포함한 '욕실 필터 ALL 패키지'와 '만원의 행복, 천원의 기쁨' 소품 특가 이벤트 등 다양한 할인전도 마련했다.

대림 디움 관계자는 "봄철을 맞아 리모델링을 고민하는 고객들이 늘었다"면서 "감각적인 디자인과 기능성을 모두 갖춘 상품들로 특별히 마련한 프로모션인 만큼 합리적인 가격으로 봄맞이 리모델링으로 싱그러운 집안 분위기를 형성하시길 바란다"고 전했다.

한편, 대림 디움은 대한민국 욕실 1위 기업 대림바스가 56년간의 노하우와 역량을 바탕으로 2018년 론칭한 인테리어 브랜드로, 욕실을 넘어 집 전체로 영역을 확장하며 토탈 홈 인테리어 브랜드로 발돋움하고 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr