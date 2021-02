[아시아경제 임춘한 기자] 충북 진천 파출소에서 경찰관이 총상을 입은 채 발견됐다.

4일 진천경찰서는 이날 오후 4시 32분께 진천군 초평파출소에서 근무 중인 A경위(52)가 목 부위에 총상을 입고 피를 흘린 채 쓰러져 있어 인근 병원으로 이송했다고 밝혔다. A경위는 현재 병원에서 치료를 받고 있다.

경찰 등에 따르면 A경위는 이날 오후 4시 6분께 파출소 뒤편에 있는 빈 컨테이너로 들어갔고, 같이 순찰을 나가려고 A경위를 찾고 있던 동료 경찰에 의해 발견됐다.

경찰 관계자는 "A경위가 휴대하고 있던 38구경 권총으로 자신을 쏜 것 같다"며 "정확한 사고 경위를 조사하고 있다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr