[포토]박성수 송파구청장, 플라스틱 줄이기 캠페인 ‘고고챌린지’ 동참

일회용품 줄이고! 플라스틱 다이어트 실천하고!

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 박성수 송파구청장이 3일 생활 속 플라스틱 줄이기 릴레이 캠페인 ‘고고챌린지’에 동참, 구민들의 적극적인 관심과 참여를 당부했다고 밝혔다.

‘고고챌린지’는 환경부가 시작한 탈(脫) 플라스틱 실천다짐 운동이다. 플라스틱을 줄이기 위해 ‘하지 말아야 할 것을 거부, 해야 할 일은 실천하고’에서 마지막 글자 ‘고’를 각각 따와 이름 지었다. 지난 1월 4일 환경부장관을 시작으로 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이어지고 있다.

박성수 송파구청장은 ‘일회용품 줄이고! 플라스틱 다이어트 실천하고!’를 생활 속 실천방법으로 약속하고 해당 내용을 구청 사회관계망서비스에 게재했다.

구는 지난해 9월 서울시 자치구 중 최초로 송파형 그린뉴딜 탄소중립도시 계획을 수립했다. ‘사람과 자연이 공존하는 세계적 탄소중립도시 송파’를 비전으로 올해부터 2030년까지 온실가스 배출량을 50% 줄이는 것을 목표로 한다. 이를 위해 송파둘레길 조성, 송파나눔발전소 운영, ‘1회용품No, 다회용기 보급 추진’ 등을 실시하고 있다.

박성수 구청장은 “‘고고챌린지’ 참여가 생활 속 플라스틱 줄이기 실천을 활성화 하고 사람과 자연이 건강하게 공존하는 탄소중립도시, 송파를 만드는 마중물이 되기를 기대한다”고 전했다.

박 구청장은 챌린지 다음 참여자로 남인순 국회의원, 김수영 양천구청장, 이창우 동작구청장을 지명했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr