"선거철 색깔론" vs "정부 진실 밝혀야" '北 원전 의혹' 여야 공방 격화

[아시아경제 강주희 기자] 북한 원전 건설 추진 의혹 문건을 두고 정치권 공방이 격화하고 있다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 이를 두고 '이적 행위' 라고 표현했고 더불어민주당은 '선거철마다 피어오르는 색깔론'이라고 반박했다. 국민의힘은 국정조사와 특검을 요구하는 등 총공세를 펼치고 있다.

신영대 민주당 대변인은 지난달 31일 논평을 내고 "김종인 비상대책위원장의 '극비리 북한 원전건설'이라는 적반하장식 막장 시나리오에 나경원, 오세훈 서울시장 예비후보까지 가세한다"며 "현실 판단력을 상실한 제1야당에 깊은 유감"이라고 밝혔다.

그는 "공무원의 컴퓨터에서 발견된 문서를 근거로 현 정부가 극비리에 북한에 원전을 건설하려 했다는 국민의힘의 상상력은 실소를 금치 못할 수준"이라면서 "선거철마다 피어오르는 색깔론과 북풍 공작 정치를 국민은 용서하지 않을 것"이라고 비판했다.

이어 "북한 원전 건설 구상은 2010년 이명박 전 대통령 재임시절 천영우 외교통상부 2차관이 처음 언급했다"며 "월성1호기 조기 폐쇄 감사 방해를 위해 파쇄됐다는 문서 대부분은 박근혜 전 대통령 재임시설 생산된 것으로 드러났다"고 반박했다.

이번 논란은 월성 1호기 조기 폐쇄와 관련된 감사원 감사를 방해했다는 혐의로 기소된 산업자원통상부(산업부) 공무원들이 삭제한 530개 파일 목록이 공개되면서 불거졌다. 검찰에 따르면, 삭제된 파일 목록에는 '북한 원전 건설 및 남북 에너지 협력' 관련 문건이 다수 포함된 것으로 확인됐다.

문건 작성 시기는 2018년 4·27 판문점 남북 정상회담 직후인 5월 2~15일로, 월성 1호기 조기 폐쇄를 결정한 한국수력원자력 이사회를 앞둔 시점인 것으로 전해졌다.

이에 국민의힘은 정부가 탈원전 정책으로 국내 원전은 폐쇄하면서 북한에는 비밀리에 원전을 지어주려한 것 아니냐는 의혹을 제기하고 있다.

국민의힘은 국정조사를 추진해야 한다는 등 정부를 향해 총공세에 나섰다. 김 위원장은 31일 오후 국회에서 '대북 원전 의혹 긴급 대책회의'를 주재하고 "그 자체로 경천동지할 사안"이라며 "정부가 진실을 밝히지 않는다면 국회 차원의 국정조사 추진이 불가피한 상황"이라고 말했다.

김 위원장은 이어 "합리적 의심을 제기하고 실체적 진실을 밝히라는 제1야당 요구에 청와대는 매우 비정상적, 비상식적 반응을 보이고 있다"라며 "먼저 누구의 지시에 따라 추진된 것인지 즉각 밝혀주기 바란다"고 촉구했다.

주호영 원내대표도 이날 페이스북에 올린 글에서 "우리의 핵 능력은 완전 철폐하면서, 북한 원전 지원에 나서겠다는 게 이적행위가 아니면 무엇이 이적행위인가"라며 "이래서 원전 경제성 조작 사건을 파고드는 윤석열 검찰총장을 쫓아내려고 추미애 장관을 앞세워서 칼춤을 춘 것인가"라고 지적했다.

이어 "문재인 대통령이 임기 말에 김정은과 이번에는 어떤 '춤판'을 벌일까, 국민들은 불안하다"며 "대통령의 소상한 설명을 듣고 싶다"고 요구했다.

한편, 산업부는 북한 원전 건설 추진 관련 내부 문건이 박근혜 정부 때부터 검토한 자료라는 민주당 일각의 주장에 대해 사실무근이라고 일축했다.

신희동 산업부 대변인은 31일 브리핑을 통해 관련 문건이 "박근혜 정부 때부터 만들어진 것은 아니다"라며 "현재 재판이 진행 중인 사안이기 때문에 삭제 이유 등에 대해선 말하기 곤란하다"고 밝혔다.

신 대변인은 다만 "문건 삭제와 관련해선 이유 여하를 막론하고 유감으로 생각한다"며 "산업부 차원의 개입은 아니며 수사와 재판을 통해 밝혀질 것으로 생각한다"고 말했다.

