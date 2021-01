소진공, 소공인 판로개척에 최대 3000만원 지원

약 220개사 선정…SNS홍보 등 온라인 마케팅 비용 국고 지원

[아시아경제 김희윤 기자] 소상공인시장진흥공단(이사장 조봉환)은 소규모 제조업체 판로개척 지원을 위해 지원사업에 참여할 소공인을 모집한다고 1일 밝혔다.

소공인 판로개척 지원사업은 우수 제품을 생산하고 성장 잠재력을 가진 제조업 상시근로자수 10인 미만 기업 약 220개사를 선정해 전시회 참가, 온라인 마케팅, 오프라인 매장입점, 미디어 콘텐츠 제작비용을 지원한다.

선정된 소공인은 원하는 지원항목을 자유롭게 중복 선택할 수 있으며 3000만원 한도 내에서 필요한 만큼 사업을 구성할 수 있다.

소진공에 따르면 지난해 소공인 판로개척 지원사업은 266개사를 선정·지원해 소공인의 판로개척·매출 증진에 도움을 준 것으로 나타났다. 자연 분해 음식물 쓰레기봉투 제작 소공인 기업 톰스는 지난해 이베이코리아, 11번가 입점 및 IPTV광고를 지원받아 2.7배 이상 매출이 증가(3억1200만원→8억4400만원)하는 성과를 올렸다.

올해는 코로나19로 인한 비대면·온라인 판로활동을 집중 지원하기 위해 ‘온라인마케팅’ 분야를 강화했다. 소진공은 민간 O2O 플랫폼 등 다양한 온라인 채널 광고비용과 온라인 전시회 참가 등 지원 범위를 확대한다는 계획이다.

조봉환 소진공 이사장은 “소공인 판로개척 지원사업은 빠르게 변화하는 유통 환경과 디지털·비대면 마케팅 패러다임에 발맞춰 소공인을 돕는 사업이다”라며 “온라인 마케팅, 온오프라인 전시회, 미디어콘텐츠 제작 등 다양한 지원사업이 준비됐으니 많은 관심 바란다”고 말했다.

