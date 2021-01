경북도, 농식품 유통피해 '상담센터' 운영 … 10개월간 66건 해결

지난해 3월 전국 최초로 출범…판매부진 농산물 구매처 알선

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 코로나19로 인한 농산물 판매부진이 해소될 때까지 농식품 유통피해 상담센터를 경북 농식품유통교육진흥원에서 운영한다고 31일 밝혔다.

'농식품 유통피해 상담센터'는 지난해부터 농산물의 판로가 막혀 어려움을 겪고 있는 농가의 경영안정을 도모하기 위해 전국에서 최초로 유일하게 운영 중이다.

센터장을 포함해 운영팀, 온라인지원팀, 오프라인지원팀, 정책지원팀 등 10명으로 구성된 상담센터는 지난해 3월부터 지금까지 76건을 접수, 66건을 해결하면서 8억8000만원의 매출을 올렸다.

온라인으로는 사이소 신규 입점, 제휴몰 판촉행사 등으로 46건을 해결해 2억원, 오프라인으로 접수한 20건에 대해서는 기업과 연계해 7억원의 매출을 올렸다.

미해결 건수 10건은 대부분 접수 후 농가에서 재고를 소진한 경우로, 결국 97%이상 농가의 어려움을 해결했다는 게 경북도의 설명이다.

주요피해상담 내용으로 ▲판로부진 신선농산물 대형구매처 알선과 홍보 ▲쇼핑몰 '사이소' 등 온·오프라인을 통한 유통지원 ▲고령농·영세농 등 유통 취약계층 판로개척 지원 등이었다.

이철우 경북도지사는 "농업인과의 끊임없는 소통을 통해 현장의 목소리를 적극 반영, 코로나19 등으로 인한 농업인의 피해를 최소화해 농산물 가격과 농가소득 안정에 최선을 다하겠다"고 전했다.

