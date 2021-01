천불사 봉안당 설명절 연휴 임시폐쇄

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 차단을 위해 설 명절 연휴 간 천불사 봉안당, 봉안탑을 임시 폐쇄한다고 28일 밝혔다.

시는 코로나19 재확산 속에서 성묘객의 안전과 건강이 최우선인 만큼 불가피하게 임시 폐쇄하기로 했다.

시 관계자는 “엄중한 상황을 고려해 설 연휴에는 봉안시설 방문을 중단하게 됐다”며 “부득이 시설 방문 시에는 설 연휴를 피해 최소인원으로 마스크 착용과 출입자명부 작성 등 방역 수칙 준수하에 이용할 수 있으나 되도록 성묘를 자제해 주기를 바란다”고 당부했다.

