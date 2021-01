[클릭 e종목]LG화학, 전지 영업이익 1조 목표…목표주가 21%↑

[아시아경제 이선애 기자] 대신증권은 28일 LG화학에 대해 영업이익 증가 기대로 목표주가를 기존 120만원에서 145만원으로 21% 상향 조정한다고 밝혔다.

목표주가는 SOTPs(사업부별 가치 합산) 방식으로 산출했으며 12개월 선행 주가수익비율(PER) 기준 44배에 해당하는 수치다.

한상원 대신증권 연구원은 "목표주가 상향은 전지 사업부의 가치가 기존 대비 약 15조원 증가했기 때문으로 실적 추정치가 상향(2021F OP +12%)됐고, 중국 CATL의 밸류에이션 상승을 반영해 기존 29배에서 35배로 조정했다"면서 "LG에너지솔루션의 상장 추진에 따른 전지 사업 가치 재평가에 주목할 시기"라고 설명했다.

4분기 영업이익은 전분기 대비 25.3% 감소한 6736억원을 기록하며 시장 기대치(7269억원) 및 당사 추정치(6980억원)를 소폭 하회할 것으로 보인다.

여수 NCC 가동 차질에 따른 기회손실 발생 및 ESS/EVB 화재 사고에 따른 충당금 반영으로 전분기 대비 이익 감소는 이미 예견됐던 사실이다. 다만 일회성 손실(각각 1000억원을 소폭 상회하는 수준으로 추정)이 예상보다 크게 반영되면서 시장 기대치는 소폭 하회할 것으로 예측된다.

대신증권은 LG화학의 올해 매출액 가이던스를 37조3000억원원(+24% 전년 대비)으로 제시했다. 석유화학 14조8000억원, 전지 18조9000억원 등 전지 사업 영업이익 1조원 달성이 목표다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr