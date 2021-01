[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆LG화학=보통주 1주당 1만원, 종류주 1주당 1만50원 현금배당 결정

◆현대모비스=현대차증권으로부터 900억원 규모 특정금전신탁 매수

◆삼성물산=보통주 1주당 2,300원, 종류주 1주당 2350원 현금 결산 배당

◆기아차=KDB-HMG제로원펀드 120억원 출자, 모빌리티·전기차·수소 등 미래 신사업 생태계 구축 투자

◆빅히트=와이지플러스 486만4565주(300억원) 취득 결정, 취득 후 지분 비율 7.68%, 종속회사 비엔엑스 와이지플러스의 648만6085주(약 400억원) 취득 결정, 취득 후 지분 비율 10.24%, 네이버 팬 커뮤니티 서비스 플랫폼 사업 양수 결정, 양수가액 2000억원, 네이버 대상 288만 2353주 제3자배정 유상증자 결정

