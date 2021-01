[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 260년 전통 영국 여왕 테이블 웨어 '웨지우드'의 신상품과 국내 미출시 라인을 만날 수 있는 팝업스토어를 본점 8층에서 2월4일까지 운영한다.

웨지우드의 베스트 컬렉션으로 260년 된 아카이브 패턴을 현대적으로 재해석한 '르네상스 레드' 시리즈와, 세계적으로 유명한 디자이너인 베라 왕과의 콜라보 작품으로 골드빛 플로랄 문양과 브론즈 패턴의 '베라왕 자르딘' 시리즈를 선보인다. 아직 국내에 출시하지 않은 웨지우드의 '리버튼' 과 '플로랄 에덴' 시리즈도 이번 팝업스토어를 통해 최초로 공개된다.

이번 팝업스토어를 기념해 웨지우드의 다양한 티웨어 상품들을 설 명절 선물세트 구성으로 만나볼 수 있다. 워터포드 와인잔 50% 할인 행사 등 다양한 프로모션도 진행한다.

