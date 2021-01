박현주 미래에셋 회장의 주린이를 위한 조언 "ETF 등에 분산투자 해라"

[아시아경제 송화정 기자]박현주 미래에셋금융그룹 회장이 주식 초보자를 뜻하는 '주린이'들에게 손해를 적게 보기 위한 투자전략으로 상장지수펀드(ETF) 등에 분산투자할 것을 강조했다.

21일 미래에셋대우의 유튜브채널인 '스마트머니'에서 공개된 세 번째 영상 '나도 한때는 주린이였다' 편에서 박 회장은 이같이 조언했다. 그는 "세상을 살아가는 방법을 가르치는 것 중 하나가 금융교육으로 대단히 중요하다"면서 "직접 경험하는 것이 가장 좋은 교육인데 종목이 아닌 ETF에 다달이 조금씩 분산 투자를 한다면 손해를 적게 보고 큰 문제가 없을 것"이라고 말했다.

노후를 위해서는 이같은 투자가 중요하다고 강조했다. 박 회장은 "편안한 노후를 위해서는 지금부터 연금 등에 적립식으로 투자하는 것이 필요하다"면서 "연금이나 주식 등에 투자하지 않는다면 노후에 가난하게 살 가능성이 높다고 생각한다"고 덧붙였다.

특히 투자에 있어서 분산하는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했다. 박 회장은 "그동안 다양하게 분산투자를 했기 때문에 치명적인 실수가 없었다"면서 "미래에셋 창업 후 적자를 낸 해가 한번도 없었는데 주식, 채권, 벤처 등 다양하게 자산을 배분했기 때문이다. 주린이한테는 특히 분산투자가 중요하다"고 말했다.

주린이들이 관심을 가질 유망한 ETF로는 태양광 등 신산업을 꼽았다. 박 회장은 "이제 출발하고 있는 섹터가 그 세대를 관통할 가능성이 많다"고 설명했다.

또한 박 회장은 주식에 지나치게 몰입하지 말고 귀가 얇지 않아야 한다고도 조언했다. 그는 "인생에서 돈을 버는 것도 중요하지만 자신의 일을 잘하는 것도 중요하다. 주식에 지나치게 몰입하는 것은 인생의 실패를 의미할 수 있다"면서 "또한 귀가 얇은 것은 투자에 금물이다. 자신이 직접 깨닫고 사야지 누군가의 추천을 듣고 투자를 하는 것은 바람직하지 않다"고 말했다.

박 회장은 증권산업이 더욱 성장할 것으로 전망했다. 그는 "사람들이 은행 계좌는 다 가지고 있지만 증권 계좌는 그렇지 않기 때문에 여전히 갈길이 멀다"면서 "증권산업이 은행에 비해 훨씬 성장궤도가 좋을 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr