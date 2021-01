금천구, 차상위계층 총 9000만(가구당 5만 온누리상품권) 지원

1월중 기존 차상위계층 1672가구에 우선 배부... 3월까지 2021년 신규선정 128가구에 추가 지원

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 코로나19 재확산으로 주민불안이 커지고 있는 가운데 복지사각지대에 놓인 차상위계층에 대한 한시적 지원대책으로 가구 당 5만원의 온누리 상품권을 지원한다.

구는 1~3월 동절기 동안 차상위계층 1800가구에 총 9000만 원을 지원한다.

각 동주민센터를 통해 1월중으로 기존 차상위계층 1672가구에 가구 당 온누리상품권 5만원씩 지원, 3월까지 2021년 신규선정 차상위계층 128가구에 추가 지원할 계획이다.

유성훈 금천구청장은 “코로나19 확산에 따른 일자리 감소로 인해 저소득층 주민들이 점점 늘어나고 있다”며 “금천형 복지전달체계를 활용해 복지사각지대에 놓인 주민들을 지속적으로 발굴 지원, 정부혜택이 상대적으로 적은 차상위계층에 대한 지원방안을 계속적으로 모색해 나가겠다”고 말했다.

