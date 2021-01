손태승 "아마존·구글처럼 혁신해 시장이 놀랄 성과 올려야"

[아시아경제 김효진 기자] 우리금융그룹은 지난 15일 서울 중구 소재 우리은행 본점 시너지홀에서 그룹사 임원진 등 약 600여명이 유튜브를 통한 비대면 방식으로 참여한 가운데 ‘2021년 경영전략 워크숍‘을 개최했다고 17일 밝혔다.

앞서 지난 11일 지주 창립 2주년을 맞아 ‘오늘의 혁신으로 내일의 가치를 만드는 금융그룹’이라는 비전을 새롭게 선포했던 우리금융그룹은 ‘Innovate Today, Create Tomorrow’라는 영문 비전을 행사 슬로건으로 내걸고 다시 한번 우리은행 등 전 그룹사가 비전과 올해의 경영전략을 공유하는 시간을 가졌다.

이날 손태승 회장은 신년사에서 강조했던 리질리언스(Resilience·회복탄력성)를 재차 언급하고 “재무실적을 포함한 모든 분야에서 용수철처럼 다시 튀어올라야 한다”며 "이를 위해 아마존이나 구글같은 거대 혁신기업들처럼 매일을 첫날같은, ‘Always Day One’의 자세로 혁신해 시장을 놀라게 할 획기적인 성과를 올리자”고 강력히 주문했다.

또한 손 회장은 지난 연말 수립한 중장기 전략과 올해의 경영전략을 임직원들에게 설명하며 ‘혁신’과 ‘효율성’이 올해 경영목표의 핵심 키워드라고 강조했다.

아울러 우리금융의 성장잠재력이 시장에서 가장 높게 평가받고 있다고 임직원들을 격려하며 ▲그룹 성장기반 확대 ▲디지털 No.1(넘버원) 도약 ▲경영 효율성 제고 ▲브랜드/ESG(환경·사회·지배구조)경영 강화 ▲리스크/내부통제 강화 ▲글로벌사업 선도 등 그룹의 6대 핵심전략에 매진해 달라고 당부했다.

우리금융그룹은 ESG경영의 중요성에 대해 연세대 신진영 교수의 강연을 듣고 전 그룹사 CEO가 ESG경영에 적극 동참할 것을 다짐하는 ESG경영원칙 서명식을 진행했다. 우리금융그룹 관계자는 “글로벌 수준의 ESG경영성과를 달성하고, 이를 국내·외 시장에서도 투명하게 평가받기 위해 CDP(탄소정보공개프로젝트)와 TCFD(기후관련재무정보공개 권고안) 지지도 함께 선언했다”고 설명했다.

