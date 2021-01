교원그룹, 비대면 에듀테크 강화…‘화상교사 40% 충원’

화상교사 40% 충원, 엄격한 채용·교사관리 프로그램 운영

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹은 에듀테크 학습 프로그램의 기반이 되는 비대면 수업 경쟁력 강화를 위해 화상 전문교사를 40% 이상 충원한다고 15일 밝혔다.

교원그룹에 따르면 지난해 2월 화상학습 관리 통합 플랫폼 '스마트 화상랜드'를 선보이는 등 화상학습 강화에 적극적으로 나서고 있다. 스마트 화상랜드는 영역별 전문 선생님들이 일대일 수준별 맞춤 화상 학습을 제공하는 온라인 서비스다. 향후 화상 수업 서비스를 위해 전문 교사를 확대한다는 계획이다.

특히 도요새 시리즈를 비롯한 외국어 프로그램의 경우, 원어민 또는 외국어 소통에 능하더라도 정확한 표준어와 발음을 구사하는지 평가하기 위해 회화 능력 테스트 기준을 높였다.

또한 REDPEN AI 수학 전문 교사는 이공계/수학교육전공자를 우선적으로 선발한다. 또 자필 테스트와 수업 시연 테스트를 통해 서류 전형으로 심사하기 어려운 강의 능력까지 검증하며 채용 절차를 강화했다고 교원 측은 설명했다.

교원그룹 관계자는 “비대면 에듀테크 프로그램의 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 우수한 화상 학습을 제공하기 위해 화상 전문교사의 인력을 대폭 증원할 예정이다”라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr