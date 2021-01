[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 13일 오전 신축을 마친 신길4동 마을도서관에서 주민들과 함께 이야기를 나누고 있다.

채 구청장은 이 날 신축, 리모델링을 마친 도서관 4개소를 둘러보며 시설을 점검, 도서관 이용과 운영에 대해 대화하는 시간을 가졌다.

영등포구청 별관 지하 1층에 마련된 늘푸름학교 도서관 라운딩을 시작으로 영등포본동 청소년독서실을 리모델링한 스터디카페, 신길4동주민센터 2층에 조성된 마을도서관, 문래도서관을 둘러보면 구민 이용에 불편함은 없는지, 시설 관리상태 등을 꼼꼼히 점검했다.

채 구청장은 “가족, 이웃들과 함께 찾아와 편안하게 머무르며 책과 문화를 즐기는 공간이 되도록 다양한 프로그램 마련 등 도서관 개선 방안 더욱 세심히 챙기겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr