켄코아에어로스페이스, 세계최대 규모 우주 발사체 사업 참여…美 보잉 SLS 수주

[아시아경제 유현석 기자] 켄코아에어로스페이스 켄코아에어로스페이스 274090 | 코스닥 증권정보 현재가 8,360 전일대비 310 등락률 +3.85% 거래량 378,582 전일가 8,050 2021.01.13 10:15 장중(20분지연) 관련기사 켄코아에어로스페이스, 美 애리조나 보잉에 소형 공격형 헬기 초도 납품켄코아에어로스페이스, 세계적 엔지니어링 AKKA와 맞손켄코아에어로스페이스, 항공기부품 테마 상승세에 5.23% ↑ close 는 미국 보잉으로부터 130만달러(약 14억원) 규모의 SLS(Space Launch System)발사체 관련 초도 물량을 수주했다고 13일 밝혔다.

지난해 12월 계약 선수금을 수령하고 지난해 생산을 시작하여 올 초에 초도 납품을 준비하고 있다. 이번 초도 물량에 이어 동일 프로젝트에서 수주액이 향후 500만달러(약 55억원) 이상으로 확대될 것으로 기대된다.

NASA는 유인달탐사 프로젝트인 아르테미스 프로젝트에 4년간 32조원(280억달러)를 투자할 예정이다. 보잉스페이스(Boeing Space)가 발사체 SLS(Space Launch System) 부문을 담당하고, 록히드(Lockheed)가 탐사선을 제작한다. 또 노스롭그루만(Northrop Grumman)에서 보조추진로켓을 생산한다.

켄코아는 발사체의 인터탱크(Intertank) 및 엔진 섹션과 탱크조절장치(Slosh Baffle)의 디테일 파트 생산을 담당한다. 이미 NASA와 스페이스엑스(Space X), 블루오리진(Blue Origin)등에 우주특수원소재를 공급하고 있는 켄코아의 그룹사 켈리포니아 메탈(California Metal)이 이번 프로젝트의 원소재 공급을 맡아 계열사간 시너지가 극대화될 것으로 예상된다.

이로써 그룹사에서 원소재를 공급하고, 켄코아(Kencoa USA)가 생산을 담당해 켄코아의 미국 계열사 모두 우주 산업에 참여하고 있다. NASA 아르테미스 발사체 관련 사업을 수주해 매출이 발생하는 경우는 국내에서 켄코아가 유일하다는 것이 회사 측의 설명이다.

California Metal은 현재 NASA와 SAPCE X를 비롯한 우주부문에 30개 넘는 기업에 우주산업 특수원소재를 공급하고 있다. 우주산업과 관련된 매출액은 2018년 이후 본격화되기 시작해 사업초기 연결매출액 비중 1%에서 2021년 10%이상으로 성장예정이다. 미국내 우주산업이 폭발적으로 성장하고 있는 가운데 현재 공급망(Supply Chain)이 형성되고 있는 단계로 발사체 공급망으로의 매출액이 증가하고 있는 추세다.

특히, 이번 수주를 바탕으로 아마존계열 우주기업인 Blue Origin으로부터 발사체 양산프로젝트 참여를 제안 받아 견적을 진행하고 있어 추가 수주도 가능할 것으로 기대된다.

이민규 켄코아 대표는 “우주산업은 민간 우주시대가 도래하면서 향후 10년간 1조달러(1100조원)시장으로 성장할 것으로 예상되며, 미국에서 가장 주목받는 사업분야”라며 “우주항공산업은 발사체 등 제조부분과 위성인터넷, 항법시스템 등 활동 부문으로 나눌 수 있는데 켄코아는 전세계 우주산업시장 중 가장 큰 비중을 차지하는 미국시장의 제조부문에 진출해 매출을 기록하고 있다”고 설명했다.

이어 “우주항공 관련 NASA와 직접 거래를 할 뿐만 아니라 기존 우주산업 강자인 록히드(Lockheed), 보잉(Boeing), 노스롭(Northrop) 및, 스페이스엑스(Space X), 블루오리진(Blue origin), 버진갤럭틱(Virgin Group)등의 민간우주 업체들과 거래를 하는 국내 유일한 회사”라며 “시장 성장세에 힘입어 관련 수주액이 가파르게 증가하고 있어 우주산업내에서 켄코아의 빠른 성장이 기대된다”고 덧붙였다.

