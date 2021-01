[e공시 눈에 띄네]코스피-11일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 45,550 전일대비 1,200 등락률 -2.57% 거래량 3,092,486 전일가 46,750 2021.01.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대제철, 울산공장 생산 일부 중단[클릭 e종목]"현대제철, 4년만 그룹사향 자동차강판 가격 인상"실적 기대감 커진 철강株, 더 달아오를까 close =울산공장 생산 일부 중단

◆ 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 48,400 전일대비 450 등락률 -0.92% 거래량 226,282 전일가 48,850 2021.01.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한진, 4Q 영업익 286억원…전년比 15.8% ↑'미래성장전략·CSV 강화' ㈜한진, 조직개편 단행한진인천컨테이너터미널, 올해 물동량 첫 100만TEU 돌파 close =지난해 영업이익 1110억… 22.4%↑

◆ CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 424,000 전일대비 8,500 등락률 -1.97% 거래량 197,206 전일가 432,500 2021.01.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 CJ제일제당, 커뮤니티 활발... 주가 6.63%.[클릭 e종목]"CJ제일제당, 밸류에이션 재평가 필요"코로나 수혜 톡톡…CJ제일제당 4Q도 호실적 close =최은석 대표이사 신규선임

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr