[포토]이동진 도봉구청장, 목민관클럽 온라인 정기포럼서 토의한 내용?

[아시아경제 박종일 기자] 이동진 도봉구청장은 7일 구청 소통협력실에서 ‘민선 7기 목민관클럽 제13차 온라인 정기포럼’에 참석했다.

이번 정기포럼은 다양한 사회문제를 현장에 기초해 행정과 시민, 전문가가 함께 해결방안을 모색하는 지역혁신플랫폼의 사례를 통해 이를 기초지방정부 중심, 시민중심의 정책혁신방안으로 활용하는 방안을 모색하는 시간이 됐다.

‘시민주도 지역혁신 플랫폼 구축과 활용방안’이라는 주제로 진행된 이번 포럼에서는 ▲사용자 중심 정책혁신 플랫폼 리빙랩, 폴리시랩의 개념과 국내현황 및 지방정부의 시사점 ▲경남 지역문제해결플랫폼 운영사례 ▲시민주도 지역혁신 플랫폼 운영사례 등에 대한 발표에 이어 참석자들 종합토론으로 진행됐다.

이동진 도봉구청장은 “급변하는 사회화 시민들의 요구가 다양해짐에 따라 공공행정의 일방적인 정책추진 만으로는 한계가 있을 것”이라며 “지방정부가 시도하고 있는 정책추진 과정에서 주민들의 다양한 참여를 스마트 기술과 접목하는 지역혁신플랫폼 구축에 대해 의견을 세부적으로 나누는 기회가 됐다”고 말했다.

