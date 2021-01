KCC건설, 나눔 문화 확산 위해 연탄 4만장 기부

[아시아경제 이춘희 기자] KCC건설 KCC건설 021320 | 코스닥 증권정보 현재가 9,290 전일대비 80 등락률 +0.87% 거래량 87,109 전일가 9,210 2021.01.07 15:13 장중(20분지연) 관련기사 국토부, 2020년 공공건설공사 참여자 안전관리 수준평가 결과 공개올해 중대형 분양 7년 만 최저치… 높아지는 희소성KCC건설, 부산 동래 '안락 스위첸' 이달 중 분양 close 이 신축년 새해를 맞아 나눔 문화 확산을 위한 사회 공헌 사업의 일환으로 연탄 4만장을 기부했다.

KCC건설은 7일 주위에 있는 어려운 이웃을 위해 사용해달라며 연탄 4만장을 부산연탄은행에 전달했다고 이날 밝혔다. KCC건설이 기부한 연탄들은 부산지역의 소외계층에게 전달될 예정이다.

KCC건설 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 여파로 연탄 기부가 줄어들면서 유난히 추운 겨울을 보내고 있는 이들에게 조금이나마 힘을 보태기 위해 이번 기부를 진행하게 됐다"며 "코로나19로 인해 어려운 이웃들을 직접 찾아가 연탄을 배달할 수 없어 안타까운 상황이지만 하루빨리 코로나19가 종식되어 KCC건설 임직원이 다시 산복도로를 누비며 봉사할 수 있는 날이 오길 기대한다"고 전했다.

한편, KCC건설은 어려운 이웃을 돕기 위해 매년 겨울에 지속적으로 연탄 기부를 진행하고 있다. 2014년부터 올해로 8년째 연탄봉사활동을 이어가고 있으며, 현재까지 기부한 연탄은 총 29만장이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr