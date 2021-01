'펜트하우스' 이지아 사망, 충격 엔딩…유진 "내가 죽였다"

[아시아경제 김봉주 기자] '펜트하우스' 유진이 자수하고 죗값을 치르라고 압박하던 이지아를 살해했다.

4일 방송된 SBS 월화드라마 '펜트하우스' 막바지에서 오윤희(유진)가 심수련(이지아)을 칼로 찔렀다.

이날 방송에서 수련은 방송국 후배(기은세)를 찾아가 주단태(엄기준)와 천서진(김소연)의 비리, 민설아(조수민) 사망사건까지 제보해 뉴스에 보도되게 했다.

심수련은 오윤희를 찾아가 "천서진이 죽였다고 생각했을 때보다 천배 만배 더 힘들다"면서 "너도 자식 잃은 슬픔이 뭔지 겪어봐야지. 똑같이 당해봐야 공평한 거 아니냐"고 했다.

윤희가 "내가 다 잘못했다"면서 "우리 로나 살려줘. 로나는 내 목숨이다. 그땐 내가 술 때문에 미쳤었다"고 호소했다.

이에 수련은 "자수하라. 죄를 인정하고 벌을 받으라"고 말했다.

윤희가 평생 속죄하고 살겠다고 빌자 수련은 "그래서 주단태랑 손잡았느냐. 네가 어떻게 나한테 그럴 수 있냐. 모든 진실 다 밝힐 것이다. 우리 설아 한테도 엄마가 있다는 걸 보여줄 것"이라고 강조했다.

윤희는 자신의 딸 로나(김현수) 앞에서 진실을 말하려는 수련에게 "언니 말대로 내일 자수하겠다"고 말했다.

하지만 윤희는 반대로 주단태를 찾아가 "심수련을 없애달라"고 제안했다. 주단태가 "왜 그렇게까지 심수련 죽이고 싶어하냐?"고 묻자, 윤희는 "우리 관계를 다 알아버렸다"고 거짓말했다.

로건은 주단태의 비밀금고에서 주석훈(김영대 분)과 주석경(한지현)의 친모 사진을 찾아 수련에게 전달했다.

로건은 수련에게 "설아랑 한 약속 지킬 거다. 같이 미국으로 가자. 이제 수련씨가 행복해지는 일만 남았다"고 미국행을 권했지만 수련은 "난 석훈, 석경이 엄마다. 그 사람 손에 아이들을 맡길 수 없다"고 했다. 로건은 비행기 표를 건네며 "오늘 밤 비행기다. 올 때까지 기다리겠다. 혼자는 절대 안 간다"고 말했다.

수련의 압박에 윤희는 경찰서 앞까지 도착했지만, 결국 자수하지 않았다.

한편 수련은 석경·석훈 남매가 위험하다는 전화를 받고 펜트하우스로 갔다. 펜트하우스 서재에 수련이 들어서자 윤희는 준비한 칼로 수련을 찔렀다. 이를 목격한 집사는 경찰에 신고했고, 윤희는 현장에서 체포됐다.

소식을 듣고 온 주단태는 윤희에게 "당신이 내 아내를 죽였냐. 어떻게 그럴 수 있냐"며 분노했다. 석훈, 석경도 충격에 빠졌다.

같은 시간 공항에서 수련을 기다리던 로건은 수련이 사망했다는 소식을 듣고 미국행을 포기했다.

방송 말미 윤희는 경찰에 "내가 죽였다. 언니가 죽이고 싶도록 미웠다"고 진술했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr