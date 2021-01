<승진>

◆전무

▶건설사업본부장 정찬욱

◆부장

▶건설사업본부 건축부 김태훈 ▶건설사업본부 건축부 한지백 ▶개발영업부 개발영업팀 김진우

◆차장

▶건설사업본부 건축부 마종훈 ▶건설사업본부 기전부 정성효 ▶건설사업본부 기전부 정성현 ▶건설사업본부 토목부 이범희 ▶종합기획실 총무팀 박동희

◆과장

▶건설사업본부 건축부 용승현 ▶개발영업부 개발전략팀 강경민

◆대리

▶개발영업부 개발영업팀 이종문 ▶재무회계본부 회계부 고현 ▶재무회계본부 자금부 강진석

◆주임

▶건설사업본부 건축부 임준혁 ▶건설사업본부 기술영업부 홍지희 ▶개발영업부 개발전략팀 김정민 ▶건설사업본부 건축부 장기봉 ▶건설사업본부 건축부 송철호 ▶건설사업본부 건축부 이광진 ▶유통사업부 김서현