[아시아경제 전진영 기자] 일본에서는 3800명대의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 나왔다.

NHK에 따르면 30일 오후 8시를 기준으로 일본 내 신규 감염자는 도쿄 지역 944명을 포함해 총 3834명이다.

이는 지난 26일(3877명)에 이어 2번째로 많은 일일 확진자수다. 일본의 누적 확진자는 23만 1928명, 사망자는 이날 55명 늘어 3452명이 됐다.

확진자가 계속해서 늘어나면서 병상 부족으로 자택이나 숙박시설에서 입원 대기 중인 사람도 급증하고 있다.

교도통신에 따르면 이날 현재 자택이나 숙박시설에서 요양 중인 확진자는 각각 1만 1371명, 5475명으로 총 1만 6828명이다. 두 달 만에 4배 늘었다. 자택 요양자는 두 달 만에 15배가 증가했다.

