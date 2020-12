KDB생명, 새 주인 찾았다…JC파트너스에 매각

[아시아경제 이동우 기자] KDB생명이 네 번째 매각 작업을 끝으로 새 주인을 찾았다.

30일 금융권에 따르면 산업은행은 KDB생명을 경영참여형 사모펀드(PEF) JC파트너스에 매각하기로 하고 최종 조율 작업을 진행 중이다. 양측은 31일 주식매매계약을 맺을 예정이다.

JC파트너스는 KDB생명 지분 약 93%를 2000억원에 매입하고 3500억원 규모의 유상증자를 하기로 한 것으로 알려졌다.

앞서 산업은행은 2010년 금호그룹 구조조정 과정에서 당시 칸서스자산운용과 공동으로 6500억원 규모의 PEF를 만들어 KDB생명(당시 금호생명)을 인수했다. 이후 유상증자 등을 통해 투입한 돈을 합치면 8500억원 규모다.

산업은행은 이후 2014~2016년 세 차례 매각을 추진했으나 인수자를 찾지 못하다가 지난해 9월 말 매각 공고를 내면서 네 번째 도전에 나선 끝에 새로운 주인 찾기에 성공했다.

