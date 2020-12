SH공사, 행정안전부 재해경감 우수기업 인증 획득

[아시아경제 김유리 기자] 서울주택도시공사(SH공사)는 행정안전부로부터 '재해경감 우수기업 인증'을 취득했다고 30일 밝혔다.

재해경감 우수기업 인증은 재난·재해 발생 시 기업의 핵심기능을 신속히 복구하기 위해 재해경감 활동계획을 수립하고 자체 자원과 역량을 효율적으로 활용해 예방·대비·대응·복구 등의 활동을 평가 받는 행정안전부 주관 인증 제도다.

제도는 시행 초기 단계로 그동안 국가 공기업 위주로 인증을 취득해왔으나, SH공사는 지난 5월부터 '재해경감 우수기업 인증' 취득을 추진하는 등 선제적으로 대응했다. 그 결과 경영평가 대상 지방공기업(도시개발군)에 속하는 15개 기업 중 최초로 '재해경감 우수기업 인증'을 취득했다는 설명이다.

이번 인증의 유효기간은 2023년까지다. 인증 유효기간 동안 행정안전부의 기능연속성계획 이행실태점검을 면제 받게 된다.

김세용 SH공사 사장은 "재난이 복합화 되고 예측 불가능해짐에 따라 재난 대비의 중요성이 커지고 있다"며 "재난·재해 발생 시 SH공사의 핵심 업무를 신속히 복구해 피해를 최소화하고 공공기관의 사회적 책임을 강화하겠다"고 말했다.

