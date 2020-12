김경수 경남지사, '위기를 기회로, 더 큰 경남 만들겠다' 포부 밝혀

신년사 통해 내년 추진 사업에 대한 방향성 언급해

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 김경수 경남도지사가 30일 '위기를 기회로! 더 큰 경남, 더 큰 미래를 열겠다'는 각오를 담은 신년사를 발표했다.

김 지사는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 대한 방역 최일선의 의료진과 현장 공무원으로부터 방역에 협조하며 희생을 감수한 자영업자와 소상공인 그리고 따뜻한 마음을 모아주신 도민 여러분께 진심으로 감사드린다"고 신년 인사를 시작했다.

도의 중점 추진 사업 ▲동남권 메가시티 ▲청년·교육인재특별도 추진 ▲경남형 3대 뉴딜 ▲기후 위기에 대응하는 2050탄소중립 로드맵 완성 등을 통해 경남의 미래 경쟁력을 높일 것을 강조했다.

내년 동남권 메가시티 본격 추진을 통해 "경남과 부산, 울산을 1시간 생활권으로 만들고 경제와 생활, 관광과 문화공동체를 추진할 수 있는 동남권 광역특별연합을 추진하겠다"는 각오를 내비쳤다.

새해에는 또 하나의 수도권, 동남권 메가시티 구축을 위한 토대를 만드는 한 해가 될 것이란 뜻을 밝힌 것이다.

청년특별도, 교육인재특별도 본격 추진으로 "뉴딜을 선도하는 미래인재를 대규모로 양성하겠다"며 "민관산학이 힘을 모아 청년이 살기 좋은 경남, 첨단 미래 산업을 이끌어나갈 인재가 넘쳐나는 경남을 꼭 만들겠다"고 전했다.

경남형 3대 뉴딜인 스마트와 그린, 사회적 뉴딜에 대해서 "구체적인 성과를 통해 경남의 미래 경쟁력을 높여 나갈 것이다"고 말했다.

기후위기 대응에 대해 김 지사는 "2050 탄소중립 로드맵을 완성하고 재생에너지와 재활용 확대뿐 아니라 생활 공간과 도시 인프라를 친환경으로 바꾸겠다"고 포부를 밝히고 기후 위기 영향평가제도를 도입해 새로운 사회의 대전환을 준비하겠다고 전했다.

마지막으로 "코로나19 3차 대유행이라는 어려운 고비를 힘겹게 넘고 있다"며 "이 어려움의 끝에 봄날의 새순처럼 찾아올 희망을 도민과 함께 맞이하겠다"고 신년사를 마무리했다.

