[아시아경제 오주연 기자] 비에이치아이 비에이치아이 083650 | 코스닥 증권정보 현재가 2,560 전일대비 10 등락률 +0.39% 거래량 197,057 전일가 2,550 2020.12.30 14:31 장중(20분지연) 관련기사 비에이치아이, 510억 규모로 발전설비 공급계약 체결비에이치아이, LNG(액화천연가스) 테마 상승세에 2.78% ↑5G 테마! “재이슈” 2차 수혜 유망株 TOP5 close 는 삼성물산과 208억원 규모의 발전설비 공급계약을 체결했다고 30일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 9.33%에 해당하는 규모다.

